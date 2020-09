Circoscrizione 4 | ok alla pedonalizzazione di via Durandi

(Di martedì 15 settembre 2020) La Giunta Comunale ha approvato questa mattina la, a titolo sperimentale e fino al 31 dicembre 2020, del tratto di viacompreso tra via Andrea Del Sarto e via Carlo Vidua. Il provvedimento, concordato con la4, i cittadini e altri soggetti del territorio tra le azioni per evitare il formarsi di assembramenti davanti alle scuole dopo la loro riapertura, prevede altresì l’inversione del senso di marcia lungo la parallela via Bossi, sempre nel tratto tra le vie Del Sarto e Vidua. Oltresegnaletica dedicata è prevista la posa di fioriere – a cura di Piazza dei Mestieri, tra i promotori dell’iniziativa – che impediscano l’accesso all’area e di panchine. L'articolo proviene da Nuova Società.

