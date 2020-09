Cesare Cremonini | il nuovo singolo Ciao | “L’ho scritto per dire addio”

(Di martedì 15 settembre 2020)ha annunciato al pubblico l’uscita del suo. Il brano sarà accompagnato da un video che il cantante ha definito letteralmente spaziale Tornache attraverso il suo profilo Instagram ha voluto annunciare l’uscita di. Il brano è il terzo estratto della raccolta2C2C The Best Of, pubblicata … L'articolo, il: “L’hoperaddio” proviene da YesLife.it.

“Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una ...A quasi un anno dall'uscita della raccolta “Cremonini 2C2C the best of”, il prossimo 18 settembre Cesare Cremonini pubblicherà il terzo inedito "Ciao", dopo "Al telefono" e "Giovane stupida". Il brano ...MUSICA «Ciao è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce d ...