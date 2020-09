C’è già la MIUI 12.1 per 3 Xiaomi: le funzioni attese (Di martedì 15 settembre 2020) Non si perde tempo per gli smartphone Xiaomi: già si parla di MIUI 12.1 per tre modelli del brand top di gamma che fanno ancora un ulteriore passo verso il proprio aggiornamento software. I device interessati sono lo Xiaomi Mi 10, il Mi 10 Pro e ancora il Redmi K30 Pro per la gioia di tutti i relativi possessori di questi esemplari. Da pochi giorni, come è noto, Google ha rilasciato la sua ultima versione del sistemo operativo ossia Android 11. Gli sviluppatori, a seguito del roll-out, si sono messi subito al lavoro per garantire anche una nuova versione dell’interfaccia proprietaria abbinata. Il primo risultato è rappresentato dunque dall’iniziale update MIUI 12.1 anche se limitato ai soli tre dispositivi sopra menzionati ma grazie all’impegno del team Xiaomi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 15 settembre 2020) Non si perde tempo per gli smartphone: già si parla di12.1 per tre modelli del brand top di gamma che fanno ancora un ulteriore passo verso il proprio aggiornamento software. I device interessati sono loMi 10, il Mi 10 Pro e ancora il Redmi K30 Pro per la gioia di tutti i relativi possessori di questi esemplari. Da pochi giorni, come è noto, Google ha rilasciato la sua ultima versione del sistemo operativo ossia Android 11. Gli sviluppatori, a seguito del roll-out, si sono messi subito al lavoro per garantire anche una nuova versione dell’interfaccia proprietaria abbinata. Il primo risultato è rappresentato dunque dall’iniziale update12.1 anche se limitato ai soli tre dispositivi sopra menzionati ma grazie all’impegno del team...

ZZiliani : Domani Inter-Lugano ed Eriksen ancora non c’è (almeno così pare). È giusto che un allenatore privi la storia di un… - caterinabalivo : Amoriiiii sveglia si va a scuola. Risposta: mamma ma c’è ancora il coronavirus, dai facci dormire ??Con i miei modi… - Gazzetta_it : #Juve, c’è già la mano di #Pirlo: la difesa è variabile, CR7-Kulusevski ok #NovaraJuve - mx1282 : RT @Karm3nB: @petergomezblog Sì sì, ma la realtà è che il giorno di apertura delle scuole, dopo quasi 7 mesi, non uno, i banchi ancora non… - marinabrill : Ti conosco, mascherina, già da un pò; c'e' differenza tra chi fa politica per passione, e chi cavalca tigri per tr… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è già Inizio scuola 2020, come sta andando il rientro in classe: la diretta Corriere della Sera