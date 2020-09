Calciomercato Juventus, affare da 40 milioni: accordo in Inghilterra (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS Calciomercato Juventus – Il Calciomercato della Juventus entra nella fase calda e le sorprese per i bianconeri non finiscono mai. Dopo la svolta per Edin Dzeko grazie a Arek Milik alla Roma, le manovre di Fabio Paratici iniziano a prendere forma e potrebbero presto interessare altre piste per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Manca poco all’inizio delle danze in campionato, preludio di quello che accadrà sullo scintillante palcoscenico della Champions League, dove la Vecchia Signora darà battaglia alle altre formazioni europee per conquistare il trofeo più ambito. Servono rinforzi freschi, profili pronti che possano dare subito la scossa alla manovra del Maestro per ottenere sicurezza e fantasia all’interno delle trame proposte dall’ex centrocampista. LEGGI ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 15 settembre 2020) NEWS– Ildellaentra nella fase calda e le sorprese per i bianconeri non finiscono mai. Dopo la svolta per Edin Dzeko grazie a Arek Milik alla Roma, le manovre di Fabio Paratici iniziano a prendere forma e potrebbero presto interessare altre piste per rinforzare la rosa di Andrea Pirlo. Manca poco all’inizio delle danze in campionato, preludio di quello che accadrà sullo scintillante palcoscenico della Champions League, dove la Vecchia Signora darà battaglia alle altre formazioni europee per conquistare il trofeo più ambito. Servono rinforzi freschi, profili pronti che possano dare subito la scossa alla manovra del Maestro per ottenere sicurezza e fantasia all’interno delle trame proposte dall’ex centrocampista. LEGGI ...

