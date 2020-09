Bankitalia | a luglio debito pubblico in crescita ed entrate in calo

(Di martedì 15 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati della Banca d'Italia, ildelle Amministrazioni pubbliche è stato pari a 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. L'incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (23,3 miliardi, a 83,9); gli scarti e i premi all'emissione e al rimborso, la rivalutazione dei titoli indicizzati all'inflazione e la variazione del tasso di cambio hanno nel complesso ridotto ildi 1,3 miliardi. Con riferimento alla ripartizione per sottosettori, ildelle Amministrazioni centrali è aumentato di 29,6 miliardi, quello delle Amministrazioni locali di 0,3 miliardi. Ildegli Enti di previdenza è rimasto pressochè ...

CostanzaBattis1 : RT @fenice_risorta: Governi con i #5stelle debiti a gogo, 29miliardi 2019 e ora questi Mandiamoli a casa ci stanno finendo di affossare e p… - mariasole813 : RT @fenice_risorta: Governi con i #5stelle debiti a gogo, 29miliardi 2019 e ora questi Mandiamoli a casa ci stanno finendo di affossare e p… - nicolettagiust1 : RT @fenice_risorta: Governi con i #5stelle debiti a gogo, 29miliardi 2019 e ora questi Mandiamoli a casa ci stanno finendo di affossare e p… - klaudio_8 : RT @Agenzia_Italia: Il debito pubblico sale ancora. A luglio nuovo record a 2.560 miliardi - fenice_risorta : Governi con i #5stelle debiti a gogo, 29miliardi 2019 e ora questi Mandiamoli a casa ci stanno finendo di affossare… -

Ultime Notizie dalla rete : Bankitalia luglio

"L’incremento riflette, oltre al fabbisogno del mese (7,9 miliardi), l’aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (23,3 miliardi, a 83,9); gli scarti e i premi all’emissione e al rimborso, la riva ...Il debito pubblico ha raggiunto un nuovo picco, stabilendo a luglio la cifra record di 2.560,5 miliardi, in aumento di 29,9 miliardi rispetto al mese precedente. "L'incremento - spiega Bankitalia nell ...Nell’estate 2020 a pesare soprattutto nelle grandi città è stata la mancanza degli oltre 16 milioni di cittadini stranieri in Italia per motivi di vacanza durante i mesi di luglio ... l’analisi ...