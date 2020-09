Asteroidi minacciosi per la Terra | accordo tra Ue e Usa per una strategia comune

voceditalia : Europa-Usa insieme per deviare asteroidi minacciosi -

Gazzetta del Sud

Tutto è pronto perché l'Europa, con gli Stati Uniti, sia in prima linea per un'avventura da fantascienza: richiama il film 'Armageddon' la missione dell'Agenzia Spaziale Europea (Esa) Hera, che con l'Europa, con l'Esa, scende in campo per la difesa del pianeta contro la minaccia di possibili impatti di asteroidi nell'ambito della cooperazione internazionale Aida (Asteroid impact and deflection assessment).