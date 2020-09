Arrestato Johnny Lo Zingaro, era evaso dal carcere di Sassari il 6 settembre (Di martedì 15 settembre 2020) Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come Johnny 'lo Zingaro' è stato rintracciato e Arrestato dalla polizia. Mastini era scappato dopo un permesso premio dal carcere di Sassari lo scorso 6 settembre. Johnny lo Zingaro è stato catturato dalla Polizia, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria nelle campagne in provincia di Sassari. Il latitante, secondo quanto si apprende, era nascosto in un casale in una zona rurale. Giuseppe Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga scia di sangue dalla fine degli anni Settanta. Il suo primo omicidio risale a quando aveva solo 11 anni. Negli anni Ottanta aveva seminato il terrore a Roma. La sua prima ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 settembre 2020) Il latitante Giuseppe Mastini, conosciuto come'lo' è stato rintracciato edalla polizia. Mastini era scappato dopo un permesso premio daldilo scorso 6loè stato catturato dalla Polizia, con la collaborazione della Polizia Penitenziaria nelle campagne in provincia di. Il latitante, secondo quanto si apprende, era nascosto in un casale in una zona rurale. Giuseppe Mastini, il cui soprannome è legato alle sue origini sinti, ha alle spalle una lunga scia di sangue dalla fine degli anni Settanta. Il suo primo omicidio risale a quando aveva solo 11 anni. Negli anni Ottanta aveva seminato il terrore a Roma. La sua prima ...

fanpage : Johnny lo zingaro è stato arrestato: era ancora in Sardegna - MediasetTgcom24 : Arrestato dalla polizia Johnny 'lo zingaro, fuggito il 6 settembre - enr_gav : #amore #fuga #catture #Sardegna Johnny lo zingaro è stato arrestato: «La fuga è sempre per amore» - loidomemau : RT @cagliaripad: Arrestato dalla polizia Johnny ‘lo zingaro’ - _DAGOSPIA_ : 'LA FUGA È SEMPRE PER AMORE'-JOHNNY LO ZINGARO ARRESTATO A SASSARI.ERA SCAPPATO PER LA SETTIMA VOLTA… -