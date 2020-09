TUTTOSPORT – Carlo Ancelotti stende José Mourinho | l’Everton vola

Leggi su calciomercato.napoli

(Di lunedì 14 settembre 2020) “Pirlo alla Juve: ‘Datemi un bomber'”. Questo il titolo di apertura in prima pagina disui bianconeri. Il tecnico archivia con soddisfazione il 5-0 in amichevole contro il Novara, ma ammette: “Serve un attaccante, prima possibile”. Spazio nel taglio laterale ai granata con il titolo seguente: “Ciao Rodriguez, ma Torreira è vicino!”. Il terzino sinistro si ferma per noie muscolari, mentre il centrocampista dell’Arsenal si avvicina. “ta vice Lukaku: rispunta Llorente”. Non c’è solo Olivier Giroud nel mirino della squadra arrivata seconda in campionato lo scorso anno. Tante le opzioni percorribili da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Infine, “Mou. Castagne, subito gol”. Questo il titolo che il ...