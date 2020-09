Tina Cipollari abbatte Gemma senza pietà | Dama di Uomini e Donne: “Pensa di affondarmi ma…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tina Cipollari continua a criticare Gemma Galgani soprattutto ora che è ricorsa al lifting. In tutta risposta però, la Dama di Uomini e Donne ha spiegato quanto sia difficile “abbatterla”. L’opinionista di Uomini e Donne ha più volte criticato Gemma Galgani nel corso delle scorse puntate dopo la scoperta del lifting fatto durante l’estate. Tina … L'articolo Tina Cipollari abbatte Gemma senza pietà Dama di Uomini e Donne: “Pensa di affondarmi ma…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 14 settembre 2020)continua a criticareGalgani soprattutto ora che è ricorsa al lifting. In tutta risposta però, ladiha spiegato quanto sia difficile “rla”. L’opinionista diha più volte criticatoGalgani nel corso delle scorse puntate dopo la scoperta del lifting fatto durante l’estate.… L'articolopietàdi: “Pensa dima…” proviene da www.meteoweek.com.

