Scuola | bimbo down rimane a casa ' Mancano 9 prof di sostegno su 10'

"Nella nostra Scuola manca il 90% degli insegnanti di sostegno e un buon numero di insegnanti curriculari". Lo spiega la dirigente della Scuola nella provincia di Pisa nella quale, questa mattina, la madre di un bambino con sindrome di down ha dovuto rinunciare a portare il proprio figlio di 6 anni perche' non le era stato garantito l'insegnante di sostegno.

