“Salvini appeso” | Pd si dissocia da post di Tumminello

Leggi su nuovasocieta

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il Partito Democratico prende le distanze dalpubblicato dal candidato al Consiglio comunale di Venaria Fabioche ieri aveva pubblicato su Facebook una foto a fianco della scritta “Salvini appeso”. Il partito in una nota precisa che “Nella giornata di ieri è apparso sui social un, pubblicato da un nostro candidato, Fabio, da cui vogliamo prendere le distanze. Come specificato dallo stesso candidato, ilvoleva essere ironico, ma l’iniziale ironia si è invece trasformata in un’infelice battuta che non rispecchia i valori del nostro partito”. “Il Partito Democratico, infatti, da sempre propone di “abbassare i toni” e mantenere livello di dibattito politico civile e positivo, per il bene della ...