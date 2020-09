Rassegna stampa 14 settembre 2020: suona la campanella, si ritorna in classe (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi è il fatidico giorno del ritorno in classe per tantissimi studenti e professori dopo sei mesi di chiusura per il coronavirus. I dubbi e le paure non mancano per l’assenza dei banchi e per come dovrà essere gestita un’eventuale positività da parte dei presidi. Spazio anche alla politica con le votazioni regionali e amministrative che si avvicinano, ma si inizia a fare anche attenzione al referendum. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Oggi è il fatidico giorno del ritorno inper tantissimi studenti e professori dopo sei mesi di chiusura per il coronavirus. I dubbi e le paure non mancano per l’assenza dei banchi e per come dovrà essere gestita un’eventuale positività da parte dei presidi. Spazio anche alla politica con le votazioni regionali e amministrative che si avvicinano, ma si inizia a fare anche attenzione al referendum. See image gallery at anteprima24.it L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Marcozanni86 : Apro la rassegna stampa, leggo che l l'uscita di Girogetti per il No al referendum sarebbe una bomba che ha spaccat… - DiMarzio : Le prime pagine dei quotidiani in edicola - borghi_claudio : Noto con 'soddisfazione' dalla rassegna stampa che il fatto che ci siano stati 40 milioni in banchi ordinati ad una… - tuttonapoli : BUONGIORNO TUTTONAPOLI - Ecco le prime pagine dei quotidiani di oggi - SantchiWeb : RT @avvocatoamoruso: #Rassegna #stampa #quotidiana #antivirus in materia di #protezione dei #dati #personali di #digitale e non solo in me… -