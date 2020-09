"Qualcuno deve...". Zangrillo ammutolisce Vauro in diretta: la vignetta vergognosa su Berlusconi e il virus | Video (Di lunedì 14 settembre 2020) "Zangrillo dice che il virus è morto", "Non è sopravvissuto a Berlusconi". La vignetta di Vauro in diretta a L'aria che tira, speciale Notte prima degli esami, non piace ad Alberto Zangrillo. Il professore del San Raffaele, medico curante di Silvio Berlusconi, è in collegamento con Myrta Merlino e interviene subito, pacato ma deciso. "Qualcuno deve prendersi la briga di spiegare una curva di eccesso di mortalità che quando io ho parlato fondamentalmente non esisteva già più. Erano tutti pronti a vedere sulla sfera una seconda ondata, che stasera stiamo invece facendo di tutto per scongiurarla. Possiamo essere curati e dobbiamo crederci, al di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) "dice che ilè morto", "Non è sopravvissuto a". Ladiina L'aria che tira, speciale Notte prima degli esami, non piace ad Alberto. Il professore del San Raffaele, medico curante di Silvio, è in collegamento con Myrta Merlino e interviene subito, pacato ma deciso. "prendersi la briga di spiegare una curva di eccesso di mortalità che quando io ho parlato fondamentalmente non esisteva già più. Erano tutti pronti a vedere sulla sfera una seconda ondata, che stasera stiamo invece facendo di tutto per scongiurarla. Possiamo essere curati e dobbiamo crederci, al di ...

