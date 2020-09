Putin-Lukashenko, il giorno degli autocrati (Di lunedì 14 settembre 2020) Roberto Fabbri Oggi l'incontro tra i leader. Proteste a Minsk, 250 arresti. E arrivano i parà russi La repressione sempre più violenta non ferma le manifestazioni contro il dittatore bielorusso Aleksandr Lukashenko, giunte ormai al trentacinquesimo giorno consecutivo. Sono soprattutto le donne le protagoniste della protesta, attuata sabato con il metodo sudamericano del cacerolazo (pentole e padelle percosse per produrre più rumore possibile) e dichiaratamente puntata a chiedere le dimissioni di un presidente che la gran maggioranza dei bielorussi accusa di avere pesantemente truccato le elezioni dello scorso 9 agosto in cui pretende di avere trionfato con l'80% dei voti. Ieri quinta domenica consecutiva in cui migliaia di persone hanno invaso il centro della capitale Minsk con cartelli e bandiere per chiedere la fine ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Roberto Fabbri Oggi l'incontro tra i leader. Proteste a Minsk, 250 arresti. E arrivano i parà russi La repressione sempre più violenta non ferma le manifestazioni contro il dittatore bielorusso Aleksandr, giunte ormai al trentacinquesimoconsecutivo. Sono soprattutto le donne le protagoniste della protesta, attuata sabato con il metodo sudamericano del cacerolazo (pentole e padelle percosse per produrre più rumore possibile) e dichiaratamente puntata a chiedere le dimissioni di un presidente che la gran maggioranza dei bielorussi accusa di avere pesantemente truccato le elezioni dello scorso 9 agosto in cui pretende di avere trionfato con l'80% dei voti. Ieri quinta domenica consecutiva in cui migliaia di persone hanno invaso il centro della capitale Minsk con cartelli e bandiere per chiedere la fine ...

Capezzone : Su @atlanticomag focus di @1972book sulla situazione in Bielorussia - StefanoZukunft1 : RT @PolScorr: #Belarus «dimmi che amico hai e io ti dirò chi sei» Domani #Putin arriva a #Minsk per incontrare #Lukashenko. Chissà se pr… - LaStampa : Oggi il vertice a Sochi tra Putin e Lukashenko. La rivolta non si ferma. - PsiBologna : RT @euronewsit: Appello della leader dell'opposizione in esilio, Tikhanovskaya, alle forze di socurezza: 'Scegliete di stare dalla parte de… - euronewsit : Appello della leader dell'opposizione in esilio, Tikhanovskaya, alle forze di socurezza: 'Scegliete di stare dalla… -