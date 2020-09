Primo giorno di scuola anche a Codogno | in arrivo mascherine biodegradabili

ScuderiaFerrari : Siete al nostro fianco sempre, in ogni momento, qualunque cosa accada. Siete con noi dal primo giorno, con la vostr… - mengonimarco : Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Bu… - c_appendino : ?? Voglio dedicare questa breve storia ai più piccoli, che, con le loro famiglie, domani torneranno nelle loro class… - PaolotiZ : RT @CarloCalenda: Accompagnare Giulio al primo giorno di scuola e di liceo e commuoversi. Sto invecchiando. E all’appello il gelo nelle ven… - SimplyBenny : RT @mengonimarco: Mamma dice: 'guarda ho ritrovato questi disegni, eri bravo da piccolo!!!' Ma in che senso 'da piccolo'?? hahahah Buon pri… -

Ultime Notizie dalla rete : Primo giorno

Tra qualche giorno, per la maggior parte degli studenti italiani, comincerà la scuola. Al momento si sta lavorando per perfezionare le linee guida che guideranno l’avvio del nuovo anno scolastico. Le ...Sei mesi dopo gli ultimi incontri e con un finale di stagione in gran parte compromesso per via della pandemia da Covid-19, la Ginnastica Ritmica Iris torna in palestra per riaccogliere le proprie gin ...