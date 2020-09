Pisa. Partito il cantiere sull’Aurelia per realizzare la rotatoria all’incrocio con viale delle Cascine (Di lunedì 14 settembre 2020) Partito oggi, lunedì 14 settembre, il cantiere per la realizzazione della nuova rotatoria stradale sull’Aurelia, all’incrocio con il viale delle Cascine. Si tratta dell’ultima rotatoria che fa parte del progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia e che ha visto la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti. Questa del viale delle Cascine è la sesta dopo quella della Darsena, quella dell’Ikea, di via di del Gargalone, della via della Fossa Ducaria e di via Andrea Pisano. I lavori, eseguiti dalla ditte Panza Srl e Icoser Srl, iniziano lunedì 14 ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 14 settembre 2020)oggi, lunedì 14 settembre, ilper la realizzazione della nuovastradale sull’Aurelia, all’incrocio con il. Si tratta dell’ultimache fa parte del progetto più ampio di fluidificazione del traffico lungo tutto il tratto cittadino dell’Aurelia e che ha visto la costruzione di sei rotatorie poste in corrispondenza degli incroci più importanti. Questa delè la sesta dopo quella della Darsena, quella dell’Ikea, di via di del Gargalone, della via della Fossa Ducaria e di via Andreano. I lavori, eseguiti dalla ditte Panza Srl e Icoser Srl, iniziano lunedì 14 ...

