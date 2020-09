Omicidio Willy, i fratelli Bianchi: “Ma in carcere si beve solo acqua?” (Di lunedì 14 settembre 2020) Omicidio Willy, i fratelli Bianchi dal carcere: “Qui si beve solo acqua?” “Ora saremo costretti a bere l’acqua del rubinetto?”: sarebbe stata questa secondo Il Messaggero la preoccupazione principale dei fratelli Bianchi, accusati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia dell’Omicidio di Willy Monteiro, una volta condotti nel penitenziario di Rebibbia la sera di domenica 6 settembre, poche ore dopo aver ucciso a calci e pugni il 21enne di origine capoverdiana. I due fratelli di 24 e 26 anni, intanto, verranno messi in isolamento dopo la richiesta, accolta favorevolmente dal carcere romano, avanzata dall’avvocato ... Leggi su tpi (Di lunedì 14 settembre 2020), idal: “Qui siacqua?” “Ora saremo costretti a bere l’acqua del rubinetto?”: sarebbe stata questa secondo Il Messaggero la preoccupazione principale dei, accusati insieme a Mario Pincarelli e Francesco Belleggia dell’diMonteiro, una volta condotti nel penitenziario di Rebibbia la sera di domenica 6 settembre, poche ore dopo aver ucciso a calci e pugni il 21enne di origine capoverdiana. I duedi 24 e 26 anni, intanto, verranno messi in isolamento dopo la richiesta, accolta favorevolmente dalromano, avanzata dall’avvocato ...

