Nvidia compra Arm: che cosa cambierà nel mondo dei chip? (Di lunedì 14 settembre 2020) (Foto: Nvidia)Sembra in dirittura d'arrivo una delle acquisizioni più importanti di questo 2020 con il colosso americano Nvidia che verserà nelle casse del conglomerato nipponico Softbank una somma di circa 40 miliardi di dollari – ovvero 33,7 miliardi di euro al cambio – per assicurarsi la proprietà di Arm, una delle aziende leader nella produzione di chip. Una mossa di grande impatto sul mercato dei componenti hardware per dispositivi elettronici, cosa cambierà? Era dallo scorso luglio che circolava la voce di una vendita di Arm da parte di Softbank, che soltanto quattro anni fa se l'era assicurata per una somma di 32 miliardi di dollari, ovvero 27 miliardi di euro circa. Secondo il Wall Street Journal il nuovo accordo è imminente. Per capire quanto sia ...

