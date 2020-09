Non dà segni di vita il Samsung Galaxy S7: segnalazioni non isolate (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sono per nulla isolate le segnalazioni da parte dei possessori di un Samsung Galaxy S7 che in questo periodo si ritrovano con uno smartphone praticamente deceduto. Nelle ultime settimane, sulle nostre pagine, ho provato a dare qualche dritta agli utenti che hanno riscontrato un drastico calo con la durata della batteria, evitando un inutile spreco di denaro, ma evidentemente occorre andare oltre. Già, perché anche in fase di ricarica si rischia di andare incontro ad anomalie. Brutte sorprese dopo la ricarica del Samsung Galaxy S7 Dopo aver portato a termine un ciclo completo di carica, infatti, diversi utenti si ritrovano con uno smartphone che non dà segni di vita. Ad esempio, ci sono utenti che hanno ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Non sono per nullaleda parte dei possessori di unS7 che in questo periodo si ritrovano con uno smartphone praticamente deceduto. Nelle ultime settimane, sulle nostre pagine, ho provato a dare qualche dritta agli utenti che hanno riscontrato un drastico calo con la durata della batteria, endo un inutile spreco di denaro, ma evidentemente occorre andare oltre. Già, perché anche in fase di ricarica si rischia di andare incontro ad anomalie. Brutte sorprese dopo la ricarica delS7 Dopo aver portato a termine un ciclo completo di carica, infatti, diversi utenti si ritrovano con uno smartphone che non dàdi. Ad esempio, ci sono utenti che hanno ...

