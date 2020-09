Grazie a Willy è tornato il coraggio di denunciare (Di lunedì 14 settembre 2020) Tony Damascelli Fine del silenzio. Fine dell'omertà delle tre scimmiette, una non vede, l'altra non sente e l'altra non parla Fine del silenzio. Fine dell'omertà delle tre scimmiette, una non vede, l'altra non sente e l'altra non parla. A Colleferro molti hanno visto, molti hanno udito, molti stanno parlando. Finalmente, senza paura di vendette, il paese è piccolo la gente mormora e quei delinquenti hanno compari dovunque, pronti a presentarti il conto con gli interessi, chiudendoti la bocca con un semplice ghigno. Willy è stato ucciso, ma stavolta non c'è perdono, non c'è quell'aria fastidiosa e opportunista, il coro ipocrita che giustifica i criminali, che, in fondo, bisogna capirli questi ragazzi e la loro vita di periferia e che, a pensarci bene, sono già condannati. Stavolta no, lo ripeto fino alla fine ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Tony Damascelli Fine del silenzio. Fine dell'omertà delle tre scimmiette, una non vede, l'altra non sente e l'altra non parla Fine del silenzio. Fine dell'omertà delle tre scimmiette, una non vede, l'altra non sente e l'altra non parla. A Colleferro molti hanno visto, molti hanno udito, molti stanno parlando. Finalmente, senza paura di vendette, il paese è piccolo la gente mormora e quei delinquenti hanno compari dovunque, pronti a presentarti il conto con gli interessi, chiudendoti la bocca con un semplice ghigno.è stato ucciso, ma stavolta non c'è perdono, non c'è quell'aria fastidiosa e opportunista, il coro ipocrita che giustifica i criminali, che, in fondo, bisogna capirli questi ragazzi e la loro vita di periferia e che, a pensarci bene, sono già condannati. Stavolta no, lo ripeto fino alla fine ...

