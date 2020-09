Grande Fratello Vip: tutte le novità di quest’anno (Di lunedì 14 settembre 2020) Conto alla rovescia per la partenza del Grande Fratello Vip, al via il 14 settembre 2020. Ecco tutte le novità di questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. Il Grande Fratello Vip è pronto ad aprire la sua celeberrima porta rossa, che abbiamo visto spalancarsi per la prima volta 20 anni fa. Quest’anno il reality show condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto dei due opinionisti Antonella Elia eArticolo completo: Grande Fratello Vip: tutte le novità di quest’anno dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 14 settembre 2020) Conto alla rovescia per la partenza delVip, al via il 14 settembre 2020. Eccole novità di questa nuova edizione condotta da Alfonso Signorini. IlVip è pronto ad aprire la sua celeberrima porta rossa, che abbiamo visto spalancarsi per la prima volta 20 anni fa. Quest’anno il reality show condotto da Alfonso Signorini con l’aiuto dei due opinionisti Antonella Elia eArticolo completo:Vip:le novità di quest’anno dal blog SoloDonna

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello Grande Fratello Vip 2020, i concorrenti e la guida per seguirlo stasera in tv Corriere della Sera Marco Volpi (la Pavona) sulla morte di Paola: “Uscire da questo medioevo culturale è di massima importanza”

“I fatti strazianti di cronaca di questi giorni sono una ferita per tutto il nostro paese e la nostra comunità. È come vivere fatti accaduti studiati solo sui libri, ed io sono sconvolto da tutto ques ...

Grande Fratello Vip, pronti a ripartire. Nuova edizione: Elisabetta Gregoraci la più attesa

Sicurezza e senso di responsabilità «vengono prima di ogni esigenza televisiva». Non ha alcuna perplessità su questo aspetto Alfonso Signorini, ben consapevole che quanto avviene attorno e nella casa ...

