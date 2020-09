Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi Racconta il Doloroso Passato! (Di lunedì 14 settembre 2020) Tommaso Zorzi, a poche ore dalla sua entrata nella Casa del Grande Fratello Vip, ha rivelato di aver sofferto molto in passato a causa di una sua scelta e di essere stato anche bullizzato. Ecco tutti i dettagli sul passato del Gieffino. Tommaso Zorzi non è tipo da nascondersi, anzi: dopo che alcune voci, anni fa, avevano cominciato ad insinuare di un flirt tra lui e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, non aveva perso tempo a dichiarare ai quattro venti di essere gay. L’influencer, che su Instagram conta più di un milione di followers, entrerà nella Casa del “Grande Fratello Vip”. Per lui sarà la terza esperienza televisiva dopo gli esordi in “Riccanza” e dopo la ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 14 settembre 2020), a poche ore dalla sua entrata nella Casa delVip, ha rivelato di aver sofferto molto in passato a causa di una sua scelta e di essere stato anche bullizzato. Ecco tutti i dettagli sul passato del Gieffino.non è tipo da nascondersi, anzi: dopo che alcune voci, anni fa, avevano cominciato ad insinuare di un flirt tra lui e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros Ramazzotti e di Michelle Hunziker, non aveva perso tempo a dichiarare ai quattro venti di essere gay. L’influencer, che su Instagram conta più di un milione di followers, entrerà nella Casa del “Vip”. Per lui sarà la terza esperienza televisiva dopo gli esordi in “Riccanza” e dopo la ...

