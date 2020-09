Genoa a caccia di difensori | ore calde per Juan Jesus e Gravillon

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ilha intensificato i contatti per: la società rossoblù punta a chiudere nelle prossime ore Ilha intensificato i contatti perdella Roma e Andrewdell’Inter. Come riportato da Sky Sport, la società rossoblù punta a chiudere questa doppia operazione in difesa nelle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

MassyGrifo : @museodelgenoa 19 marzo 2006 Giulianova-Genoa 0-0 GENOA: Scarpi, Ambrogioni, Fusco, Baldini, Stellini, Rossi, De V… - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? | ???? #Genoa e #Parma ???? a caccia di una punta Potrebbe essere coinvolto anche il #Napoli: effetto domino? ???? #LBDV #… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??? | ???? #Genoa e #Parma ???? a caccia di una punta Potrebbe essere coinvolto anche il #Napoli: effetto domino? ???? #LBDV #… - BombeDiVlad : ??? | ???? #Genoa e #Parma ???? a caccia di una punta Potrebbe essere coinvolto anche il #Napoli: effetto domino? ????… - primocanale : Sampdoria a caccia di occasioni: ecco Taarabt, ex Genoa e Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa caccia

casanapoli.net

Le ultime notizie del 14 settembre sulle trattative di mercato della Lazio con acquisti e cessioni in diretta. Torna di moda il nome di Borja Mayoral per l’attacco, ma per la punta ex Levante c’è una ...In attesa di capire come si svilupperà la rognosa trattativa che coinvolge Dzeko e Milik e dunque Roma e Napoli, la Juventus, che attende anche il passaporto di Suarez, sta tenendo sotto controllo Oli ...Mentre la trattativa per il francese sembra complicata, quella per Llorente, sembra migliore. Adesso il Napoli potrebbe essere maggiormente convinto, pur di liberarsi di uno scontento Llorente, che a ...