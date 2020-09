Emanuele Filiberto per il Sì al Referendum? No, è una trollata per votare “No” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella trollata del giorno troviamo un’immagine che sembra una campagna di Emanuele Filiberto per il “Sì” al Referendum, ma il trucco sta nel vedere l’immagine per intero. I nostri contatti ci segnalano un’immagine parzialmente tagliata. La soluzione si trova di fianco, ma la prospettiva dello scatto inganna gli utenti che non notano i dettagli. Perché eleggere costosi parlamentari quando possiamo contare su un re? Lo spot è attribuito al “Coordinamento Basta Democrazia”, che scopriamo non esistere né sui social né sul web. Con una ricerca veloce troviamo un post sulla pagina Facebook Aggiornamenti Quotidiani dalla Terza Repubblica pubblicato oggi, lunedì 14 settembre. Tra i potenziali rappresentanti del ... Leggi su bufale (Di lunedì 14 settembre 2020) Nelladel giorno troviamo un’immagine che sembra una campagna diper il “Sì” al, ma il trucco sta nel vedere l’immagine per intero. I nostri contatti ci segnalano un’immagine parzialmente tagliata. La soluzione si trova di fianco, ma la prospettiva dello scatto inganna gli utenti che non notano i dettagli. Perché eleggere costosi parlamentari quando possiamo contare su un re? Lo spot è attribuito al “Coordinamento Basta Democrazia”, che scopriamo non esistere né sui social né sul web. Con una ricerca veloce troviamo un post sulla pagina Facebook Aggiornamenti Quotidiani dalla Terza Repubblica pubblicato oggi, lunedì 14 settembre. Tra i potenziali rappresentanti del ...

