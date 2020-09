Destino crudele, un paese in lutto per la morte di Gianluigi. Aveva solo 30 anni: “Siamo sconvolti…” (Di lunedì 14 settembre 2020) Terribile incidente lungo la 411 Sublacense tra due gruppi di motociclisti che stavano percorrendo l’arteria che collega la Valle dell’Aniene con la provincia di Frosinone, nei pressi di Arcinazzo Romano, in provincia di Roma. Ad avere la peggio un giovane di Alatri, in provincia di Frosinone, Gianluigi Giansanti, di 30 anni, residente nella zona di Tecchiena. Gli altri quattro feriti hanno riportato fratture e sono stati trasferiti in vari ospedali. Il giovane è stato sbalzato dalla moto e finito a terra. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi sul posto con il 118. Per il giovane non c’era più niente da fare. Troppo gravi le ferite che ha riportato nell’incidente.



Ferite altre quattro persone, una delle quali soccorsa con l’eliambulanza e trasportata in ospedale a Roma. Sul posto, dopo l’intervento ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 settembre 2020) Terribile incidente lungo la 411 Sublacense tra due gruppi di motociclisti che stavano percorrendo l’arteria che collega la Valle dell’Aniene con la provincia di Frosinone, nei pressi di Arcinazzo Romano, in provincia di Roma. Ad avere la peggio un giovane di Alatri, in provincia di Frosinone,Giansanti, di 30, residente nella zona di Tecchiena. Gli altri quattro feriti hanno riportato fratture e sono stati trasferiti in vari ospedali. Il giovane è stato sbalzato dalla moto e finito a terra. Inutili i soccorsi arrivati tempestivi sul posto con il 118. Per il giovane non c’era più niente da fare. Troppo gravi le ferite che ha riportato nell’incidente.Ferite altre quattro persone, una delle quali soccorsa con l’eliambulanza e trasportata in ospedale a Roma. Sul posto, dopo l’intervento ...

Mikissecret : RT @lisadagliocchib: Questo amore affievolito poco a poco ma non totalmente gridano i nostri cuori. Forse non così crudele è questo destino… - HSfakereal_ : mia mamma ha perso il marito dopo 9 mesi di matrimonio, causa tumori. oggi ho trovato l’album delle foto del matrim… - Barzoayeye : 'Anche i ricchi piangono.' Puntata n. 538. Riassunto: separati da un destino crudele, probabilmente di sinistra, fi… - FabioRamarro : @semioticmonkey @cristhianebasta @mattinodinapoli Gente che vive ai tempi del neolitico...e gentaglia peggiore quel… - gdrum72 : Amiamo chi non ci ama e siamo amati da chi non amiamo..destino crudele ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Destino crudele Il destino crudele di Lukaku, decisivo suo malgrado nella vittoria del Siviglia Il Foglio Ragazza morta: fiori, ceri e una lettera su luogo incidente

Fiori, ceri e una toccante lettera firmata sul luogo in cui è morta la ventenne Maria Paola Gaglione ad Acerra (Napoli), la giovane caduta dallo scooter al termine di un inseguimento condotto dal frat ...

Le immagini . Non uomini ma clave quei corpi

Son qui che guardo in internet le foto degli accusati di aver ucciso Willy, e c’è molto da capire, in quelle immagini. C’è un’idea di vita, di rapporto con gli altri, di giustizia, di società, di dest ...

Fiori, ceri e una toccante lettera firmata sul luogo in cui è morta la ventenne Maria Paola Gaglione ad Acerra (Napoli), la giovane caduta dallo scooter al termine di un inseguimento condotto dal frat ...Son qui che guardo in internet le foto degli accusati di aver ucciso Willy, e c’è molto da capire, in quelle immagini. C’è un’idea di vita, di rapporto con gli altri, di giustizia, di società, di dest ...