Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici (Di lunedì 14 settembre 2020) Contratto già firmato: la legge ammette o no la disdetta? I casi pratici Un privato firma un Contratto sulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile fare disdetta in relazione ad un Contratto già firmato? e se sì, entro quando? quando il Contratto diviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 14 settembre 2020)già: lao no la? IUn privato firma unsulla base del quale un’altra persona si impegna a svolgere una certa prestazione: ad esempio la consegna di un mobile ordinato, oppure la prestazione professionale di un dentista o di un consulente. Ebbene, qui di seguito vogliamo dare una risposta alla seguente domanda: è possibile farein relazione ad ungià? e se sì, entro quando? quando ildiviene vincolante e quando invece si può recedere da esso? Si tratta indubbiamente di questioni pratiche assai diffuse nella vita quotidiana, e che riguardano una ...

trulykjd : RT @flexodusss: il giorno in cui ch4nyeol lascerà la sm sarà lo stesso in cui, rientrati tutti i membri e scaduto il contratto, ci saranno… - als_yeol : RT @flexodusss: il giorno in cui ch4nyeol lascerà la sm sarà lo stesso in cui, rientrati tutti i membri e scaduto il contratto, ci saranno… - AlexyoR6S : Il presunto tweet che non menziona minimamente (se ti senti preso in causa forse è perché sei in torto) è stato pub… - alice_van_pelt : @So0yeol Eh infatti, tanto le sue robe le fa uguale, tempo qualche mese e si sfancula a fare il soldatino, poi temp… - AleScorny : @Elenaramognino Verissimo, forse proprio per le già tante finali perse Thiem a livello nervoso la sta accadendo di… -

Ultime Notizie dalla rete : Contratto già Banchi a scuola, il commissario Arcuri risponde al Sole: «Rispetteremo i tempi, sui contratti trasparenza nei termini di legge» Il Sole 24 ORE