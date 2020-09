Cesare Cremonini | “Ciao” è il suo nuovo singolo

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 14 settembre 2020) In uscita il 18 settembre È lo stesso, tramite i social, ad annunciare il nome del suo, “Ciao”, in uscita il 18 settembre. Un nome emblematico per una canzone scritta in un anno così particolare: Ho scritto questa canzone per dire addio a un anno che ha spostato pesi enormi nella mia vita e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. ❤️ Il testo esce da una camera da letto per dire addio a qualcosa di più ampio, in un momento in cui sentivo che i titoli di coda erano imminenti. View this post on Instagram Da Venerdì 18 Settembre in radio e su tutte le piattaforme digitali “CIAO”, ilche sarà accompagnato da un video ...