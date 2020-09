Cattivo odore? Prova questo disintossicante per ascelle fai da te! (Di lunedì 14 settembre 2020) disintossicante per ascelle: una coccola importante per le nostre ascelle! Volete Provare a passare a un deodorante naturale, sostituendolo al vostro? Dovete prima ricorrere a una disintossicazione delle vostre ascelle. Ecco come fare. disintossicante per ascelle, occorrente: avrete bisogno di: 15-30 ml di aceto di mele (o in alternativa potete usare la stessa quantità di aceto di sidro di mele) 15 grammi di argilla indiana. Vi serviranno anche: Una bacinella di piccole dimensioni Una spatola in silicone o un cucchiaio Un asciugamano morbido. Cosa indossare prima di applicare il prodotto Prima di applicare il prodotto per disintossicare le vostre ascelle, dovrete indossare una maglietta intima di colore chiaro, in modo da non sporcare i propri ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 14 settembre 2020)per: una coccola importante per le nostre! Voletere a passare a un deodorante naturale, sostituendolo al vostro? Dovete prima ricorrere a una disintossicazione delle vostre. Ecco come fare.per, occorrente: avrete bisogno di: 15-30 ml di aceto di mele (o in alternativa potete usare la stessa quantità di aceto di sidro di mele) 15 grammi di argilla indiana. Vi serviranno anche: Una bacinella di piccole dimensioni Una spatola in silicone o un cucchiaio Un asciugamano morbido. Cosa indossare prima di applicare il prodotto Prima di applicare il prodotto per disintossicare le vostre, dovrete indossare una maglietta intima di colore chiaro, in modo da non sporcare i propri ...

beppe06677233 : @DxZagor @luigidimaio ???????????? si può si può Solo che più la impasti e più fa cattivo odore !!!!! - annaxoxorm : ‘’E che è un nome? Quella che noi chiamiamo rosa, anche con un altro nome avrebbe il suo soave profumo’. Così Giuli… - IbraStyle83 : @nebulizzata @La7tv @VauroSenesi Sento il tuo cattivo odore da qui, troll di merda. - TeleradioNews : Teverola/Carinaro: Principio d’incendio subito domato in via Casignano - enrigoletto : @tatella3000 @MastriTina @Apeiron123 @espressionedime @ValeNappi No, chiunque. Non arrecano danni, questo è oggetti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cattivo odore "Cimitero invaso da piccioni e dai loro escrementi: cattivo odore e sporcizia" Le foto Vasto Web Via dell’Acquedotto, inaugurate piste da skate e pump track

PESARO – Pesaro città dello sport e della bicicletta. A rafforzare questo brand, due nuovi impianti aperti questa mattina in via dell’Acquedotto: “Due bellissime piste, una di pump track e l’altra di ...

Ordona, La Torre “Superare inoperosità Amministrazione”. Stella “Contenuti, no denigrazioni”

Ordona, 14 settembre 2020. E non se le sono di certo mandate a dire le due candidate a sindaco Serafina Stella, sindaco uscente sostenuta dalla lista Ordona Moderna, e Adalgisa La Torre, già consiglie ...

PESARO – Pesaro città dello sport e della bicicletta. A rafforzare questo brand, due nuovi impianti aperti questa mattina in via dell’Acquedotto: “Due bellissime piste, una di pump track e l’altra di ...Ordona, 14 settembre 2020. E non se le sono di certo mandate a dire le due candidate a sindaco Serafina Stella, sindaco uscente sostenuta dalla lista Ordona Moderna, e Adalgisa La Torre, già consiglie ...