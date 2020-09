Berlusconi sarà dimesso oggi dal San Raffaele. "Resterà in isolamento ad Arcore" (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premier Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi, intorno alle 11.30, dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2.Berlusconi Resterà in isolamento, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di Arcore, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo.L’ex premier era stato ricoverato nella notte del 3 settembre al San Raffaele di Milano dove ha quindi trascorso 12 giorni. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premier Silvio, intorno alle 11.30, dal Sandi Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al test Covid-Sars2.; in, secondo quanto si è appreso probabilmente nella sua residenza di, fino a quando non avrà un secondo tampone negativo.L’ex premier era stato ricoverato nella notte del 3 settembre al Sandi Milano dove ha quindi trascorso 12 giorni.

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi sarà Zangrillo choc: "Per Berlusconi carica virale altissima, a marzo sarebbe morto" L'Unione Sarda.it Coronavirus, Silvio Berlusconi sarà dimesso in tarda mattinata

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà dimesso in tarda mattinata dall'Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo 11 giorni di ricovero a seguito della positività dal coronavirus, Berlusconi pu ...

Zangrillo choc: "Per Berlusconi carica virale altissima, a marzo sarebbe morto"

"La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, ...

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sarà dimesso in tarda mattinata dall'Ospedale San Raffaele di Milano. Dopo 11 giorni di ricovero a seguito della positività dal coronavirus, Berlusconi pu ..."La carica virale del tampone nasofaringeo di Berlusconi era talmente elevata che a marzo-aprile, sicuramente non avrebbe avuto l'esito che fortunatamente ha ora. Lo avrebbe ucciso? Assolutamente sì, ...