Azzolina, anno complesso, andrà tutto bene (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - "Gli studenti hanno tanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un anno complesso, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 14 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 14 SET - "Gli studenti htanta voglia di tornare in classe e riappropriarsi della socialità. Questo sarà un, lo sappiamo, ma abbiamo lavorato tanto e costruito una ...

Agenzia_Ansa : Azzolina: 'E' un anno straordinario, nulla sarà come prima. Non nego criticità, stiamo risolvendo. Sei mesi per la… - Agenzia_Ansa : #Azzolina: 'Inviate 94milioni di mascherine alle scuole'. Domani inizia l'anno scolastico in 12 Regioni e a Trento… - ilbrigantepc : RT @staytrue_83: “Non è quasi mai accaduto nella storia del Paese che i supplenti fossero nominati tutti prima dell’inizio dell’anno scolas… - ilbrigantepc : RT @rosgeraldi: Cara #azzolina, inizia così il mio decimo anno da docente precaria. A casa, con un buon caffè, mi sembra coerente! Merito l… - ilbrigantepc : RT @LorenaPiscopo: 'Mai accaduto che tutti i supplenti venissero nominati prima dell’inizio dell'anno'. Lucia Azzolina, Ministro dell'Istru… -