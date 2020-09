Arcuri svela altri furbetti dei banchi. Ma i nomi se li tiene per sé (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il caso Nexus arriva la nuova rivelazione di Domenico Arcuri. In un'intervista a Repubblica, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirus svela che è saltato fuori un altro caso che ha cercato di tirare la fregatura sui banchi. I nomi? Se li tiene per sè. Dice che li farà entro 30 giorni dalla sottoscrizione di tutti i contratti. Quindi i contratti li hanno firmati solo ora, perché altrimenti i 30 giorni dall'assegnazione della gara sarebbero ampiamente passati! Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo il caso Nexus arriva la nuova rivelazione di Domenico. In un'intervista a Repubblica, il commissario straordinario per l'emergenza coronavirusche è saltato fuori un altro caso che ha cercato di tirare la fregatura sui. I? Se liper sè. Dice che li farà entro 30 giorni dalla sottoscrizione di tutti i contratti. Quindi i contratti li hanno firmati solo ora, perchémenti i 30 giorni dall'assegnazione della gara sarebbero ampiamente passati!

Circa 6 milioni di studenti sono tornati a scuola oggi, lunedì 14 settembre. E così il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, ha svelato ai microfoni de La Repubblica ...

CORONAVIRUS: IL “PIANO NAZIONALE” SEGRETO, DALLE TERAPIE INTENSIVE ALLE MISURE, SVELATO DOCUMENTO

ROMA – Prevedeva tre scenari di graduale gravità il “Piano sanitario nazionale per la risposta a un’eventuale pandemia da Covid-19” rimasto segreto finora per volontà degli esperti del Cts, preoccupat ...

