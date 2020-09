Alfonso Signorini e il fratello di Balotelli ricordano Willy: “Giustizia per lui” (Di lunedì 14 settembre 2020) Il Grande fratello Vip, nella seconda edizione targata Alfonso Signorini, fa il suo esordio questa sera con l’ingresso dei concorrenti. Fra questi spicca Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli. Il ragazzo, prima di varcare la Porta Rossa, ha voluto ricordare assieme ad Alfonso Signorini la storia di Willy Monteiro Duarte: “Mi stringo alla sua famiglia“. Enock Barwuah nuovo concorrente del Gf Vip Ha deciso di partecipare alla nuova edizione del Grande fratello Vip per scrollarsi di dosso l’ingombrante ombra del fratello. Stiamo parlando di Enock Barwuah, fratello del calciatore Mario Balotelli, pronto a mettersi in gioco per farsi conoscere al ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Il GrandeVip, nella seconda edizione targata, fa il suo esordio questa sera con l’ingresso dei concorrenti. Fra questi spicca Enock Barwuah,del calciatore Mario. Il ragazzo, prima di varcare la Porta Rossa, ha voluto ricordare assieme adla storia diMonteiro Duarte: “Mi stringo alla sua famiglia“. Enock Barwuah nuovo concorrente del Gf Vip Ha deciso di partecipare alla nuova edizione del GrandeVip per scrollarsi di dosso l’ingombrante ombra del. Stiamo parlando di Enock Barwuah,del calciatore Mario, pronto a mettersi in gioco per farsi conoscere al ...

