UK: vietati gli incontri con più di 6 persone (Di domenica 13 settembre 2020) La curva dell'epidemia di COVID-19 sta tornando a salire anche nel Regno Unito, uno dei Paesi che, nonostante gli evidenti appelli delle autorità sanitarie di tutto il Mondo e l'esempio di Paesi colpiti qualche settimana prima come l'Italia, ha gestito nel modo peggiore la prima fase della pandemia.Il governo di Boris Johnson continua a dirsi contrario ad un nuovo lockdown totale o anche soltanto parziale e, nonostante gli esperti continuino a storcere il naso, è convinto di aver trovato il modo di limitare i contagi: la regola dei sei. A partire da domani sarà illegale in Inghilterra ritrovarsi in più di sei persone, sia all'esterno che all'interno. Chiunque sarà sorpreso a violare la regola dei sei rischia una multa fino a 3.200 sterline.L'indice di contagio RT in Inghilterra ha toccato quota 1.7 e già giorni tra i cittadini ... Leggi su blogo (Di domenica 13 settembre 2020) La curva dell'epidemia di COVID-19 sta tornando a salire anche nel Regno Unito, uno dei Paesi che, nonostante gli evidenti appelli delle autorità sanitarie di tutto il Mondo e l'esempio di Paesi colpiti qualche settimana prima come l'Italia, ha gestito nel modo peggiore la prima fase della pandemia.Il governo di Boris Johnson continua a dirsi contrario ad un nuovo lockdown totale o anche soltanto parziale e, nonostante gli esperti continuino a storcere il naso, è convinto di aver trovato il modo di limitare i contagi: la regola dei sei. A partire da domani sarà illegale in Inghilterra ritrovarsi in più di sei, sia all'esterno che all'interno. Chiunque sarà sorpreso a violare la regola dei sei rischia una multa fino a 3.200 sterline.L'indice di contagio RT in Inghilterra ha toccato quota 1.7 e già giorni tra i cittadini ...

