Shark - Il primo squalo: la spiegazione sui megalodonti che non è nel film

Il libro da cui è stata tratta la sceneggiatura di Shark - Il primo squalo spiega alcuni dettagli inerenti ai megalodonti che non sono presenti nel film. Durante le scene di Shark - Il primo squalo non viene mai spiegato come e perché ci siano megalodonti, ovvero una specie solitamente appartenente ad acque poco profonde, in un ambiente a loro estraneo e inospitale; il libro invece approfondisce alcuni aspetti della loro evoluzione in una specie abissale. Secondo il romanzo infatti i megalodonti sono migrati verso le acque più profonde per sfuggire alle ere glaciali, nel corso dei millenni il loro metabolismo è divenuto più lento e hanno perso la pigmentazione della pelle nel processo.

