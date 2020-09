Scampoli-Bianchin trionfano a Vilnius

(Di domenica 13 settembre 2020), LITUANIA,- Si è chiuso con la vittoria di Claudiae Margheritail torneo 1 stella del World Tour di, Lituania,. Le azzurre, dopo aver battuto in semifinale 2-0, 21-...

Bella affermazione della coppia italiana nel torneo 1 stella del World Tour. Le azzurre battono in finale le lettoni Ozolina/Skrastina per 2-0 (21-17, 21-11). Terzi fra gli uomini Marchetto/Di Silvest ...Margherita Bianchin e Claudia Scampoli trionfano nel torneo 1 stella di Vilnius ed entrano nella ristretta cerchia delle azzurre che hanno vinto almeno un torneo del World Tour in carriera. Ed è festa ...