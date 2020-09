Ponso choc. Una bimba di un anno morta dopo essere stata travolta dall’auto del nonno

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 13 settembre 2020)(Padova) è sotto. Una bambina di unha perso la vitadall’auto delche stava facendo una manovra di retromarcia e che non si è accorto della presenza della piccola. La tragedia è avvenuta nel cortile di una casa in via Santa Lucia, dove abita una famiglia di origini marocchine, da anni residente in Italia, e dove la bambina stava giocando.l’incidente i familiari hsubito lanciato l’allarme. Sul posto l’elicottero del Suem 118 ma non c’è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della locale stazione. Ètrasportata in ospedale anche la madre della bambina, ...