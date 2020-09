Pirlo: “Un nuovo attaccante? Mi serve il prima possibile” (Di domenica 13 settembre 2020) Andrea Pirlo ha parlato su Sky dopo l’amichevole vinta per 5-0 dalla Juventus contro il Novara. Il tecnico ha parlato di moduli e di mercato: “Stiamo provando diverse soluzioni. Nel primo tempo la difesa a 4, nel secondo tempo siamo stati con i tre dietro fissi. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita di domenica (contro la Sampdoria, ndr). Se mi serve un nuovo attaccante? – ha continuato l’allenatore bianconero – Sì, il prima possibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”. Poi due pensieri su Cr7 e sui tifosi: “Cristiano Ronaldo sta bene, si muove con disinvoltura ed è pronto per un grande stagione. Abbiamo bisogno dei tifosi. Speriamo bene”. Foto: Twitter Juventus L'articolo Pirlo: “Un ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 13 settembre 2020) Andreaha parlato su Sky dopo l’amichevole vinta per 5-0 dalla Juventus contro il Novara. Il tecnico ha parlato di moduli e di mercato: “Stiamo provando diverse soluzioni. Nel primo tempo la difesa a 4, nel secondo tempo siamo stati con i tre dietro fissi. Abbiamo ancora una settimana per preparare la partita di domenica (contro la Sampdoria, ndr). Se miun? – ha continuato l’allenatore bianconero – Sì, ilpossibile, ma il mercato è lungo e ci sarà tempo”. Poi due pensieri su Cr7 e sui tifosi: “Cristiano Ronaldo sta bene, si muove con disinvoltura ed è pronto per un grande stagione. Abbiamo bisogno dei tifosi. Speriamo bene”. Foto: Twitter Juventus L'articolo: “Un ...

forumJuventus : GdS: 'Sacrificio e difesa mobile per un tridente sostenibile. Con Suarez, Ronaldo e Dybala squadra sbilanciata? Pir… - forumJuventus : McKennie: 'L'interesse della Juve è arrivato un po' all'improvviso ma mi hanno convinto subito. Mi piace recuperare… - romeoagresti : #McKennie: 'Essere qui ed essere allenato da Pirlo per me è un sogno che diventa realtà'. - Cristia17731855 : @pisto_gol ...quindi già meglio di quella di Sarri, se Pirlo alla prima e senza esperienza parte dal livello di All… - yxMaaTT : ha inciso nel gioco più Pirlo in una amichevole che Sarri in un anno -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo “Un Kawasaki Ninja ZX-10 2019: nuovo motore e più potenza La Stampa