Leclerc deluso: 'Dobbiamo capire cosa non va, ma resto motivato' (Di domenica 13 settembre 2020) 'Non è stata una delle gare più difficili, ma ho fatto fatica con il passo e il bilanciamento'. Charles Leclerc non nasconde tutta la sua delusione per la mancanza di prestazione della sua Ferrari che ... Leggi su leggo (Di domenica 13 settembre 2020) 'Non è stata una delle gare più difficili, ma ho fatto fatica con il passo e il bilanciamento'. Charlesnon nasconde tutta la sua delusione per la mancanza di prestazione della sua Ferrari che ...

