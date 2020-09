L'affondo di Zingaretti: "Non siamo subalterni, combatteremo per il Mes" (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Dal palco allestito nell'arena del popolo dem "combattere" senza alcuna deroga ai propri ideali e alle proprie bandiere è stata la parola d'ordine che ha unito tutti i passaggi dell'intervento di Nicola Zingaretti in chiusura della festa nazionale dell'unità di Modena. Un impegno e una lotta, costante dentro e fuori il perimetro delle alleanze del partito per “arginare le destre” da un lato ma anche per fronteggiare a viso aperto le fratture con i 5 Stelle su alcuni dei principali dossier ancora aperti nella sezione e nel governo. L'affondo sul Mes Il Pd “non è subalterno” al M5S e continuerà a lottare per ottenere il Mes. Allo stesso tempo occorre cementare l'alleanza giallo-rossa e quella con gli elettori 'grillini' per "non buttare" via alcun ... Leggi su agi (Di domenica 13 settembre 2020) AGI - Dal palco allestito nell'arena del popolo dem "combattere" senza alcuna deroga ai propri ideali e alle proprie bandiere è stata la parola d'ordine che ha unito tutti i passaggi dell'intervento di Nicolain chiusura della festa nazionale dell'unità di Modena. Un impegno e una lotta, costante dentro e fuori il perimetro delle alleanze del partito per “arginare le destre” da un lato ma anche per fronteggiare a viso aperto le fratture con i 5 Stelle su alcuni dei principali dossier ancora aperti nella sezione e nel governo. L'sul Mes Il Pd “non è subalterno” al M5S e continuerà a lottare per ottenere il Mes. Allo stesso tempo occorre cementare l'alleanza giallo-rossa e quella con gli elettori 'grillini' per "non buttare" via alcun ...

