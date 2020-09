Inter, mistero Hakimi: i nerazzurri cancellano un post di presentazione del numero (Di domenica 13 settembre 2020) L’Inter ha cancellato un tweet che annunciava il numero ufficiale di Achraf Hakimi per la stagione 2020/2021, scelto in un primo momento dallo stesso esterno marocchino. L’ex Real Madrid e Borussia Dortmund aveva comunicato di voler indossare il ‘55′, visto sulle spalle di Yuto Nagatomo sino al 2018, salvo cancellazione del post pubblicato dalla società milanese. Il dubbio sulla motivazione della suddetta cancellazione ha scosso i tifosi Interisti, incerti sul reale motivo di un gesto di questa portata. Fra le possibili risposte, una è relativa al potenziale cambio di numero per Hakimi, il quale avrebbe individuato nel ‘2’ la propria scelta definitiva, attualmente affidato a Diego Godìn, in ... Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) L’ha cancellato un tweet che annunciava ilufficiale di Achrafper la stagione 2020/2021, scelto in un primo momento dallo stesso esterno marocchino. L’ex Real Madrid e Borussia Dortmund aveva comunicato di voler indossare il ‘55′, visto sulle spalle di Yuto Nagatomo sino al 2018, salvo cancellazione delpubblicato dalla società milanese. Il dubbio sulla motivazione della suddetta cancellazione ha scosso i tifosiisti, incerti sul reale motivo di un gesto di questa portata. Fra le possibili rise, una è relativa al potenziale cambio diper, il quale avrebbe individuato nel ‘2’ la propria scelta definitiva, attualmente affidato a Diego Godìn, in ...

Anton_Mosc : RT @Alex_Cavasinni: Col Barça che gioca con non si sa chi; il Real lasciamo stare; il City con Otamendi; il Psg senza Silva; lo United... (… - vivoperlinter : RT @FedeCimo96: Hakimi ha scelto il numero 55. Con il suo preferito, il 5, già occupato ha scelto di aggiungere un altro 5. Un alone di m… - FedeCimo96 : Hakimi ha scelto il numero 55. Con il suo preferito, il 5, già occupato ha scelto di aggiungere un altro 5. Un al… - RobertoMinutoli : RT @Alex_Cavasinni: Col Barça che gioca con non si sa chi; il Real lasciamo stare; il City con Otamendi; il Psg senza Silva; lo United... (… - luca_zannella10 : RT @Alex_Cavasinni: Col Barça che gioca con non si sa chi; il Real lasciamo stare; il City con Otamendi; il Psg senza Silva; lo United... (… -