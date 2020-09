Inter Hakimi | il tweet col nuovo numero viene cancellato per i troppi insulti

Leggi su calcionews24

(Di domenica 13 settembre 2020) ricevuti. Post rimosso per via dei soliti commenti Momento di imbarazzo in casadopo aver annunciato ildi maglia del neo-acquisto marocchino Achraf. Il– come riportato dal Corriere dello Sport è statoper via di alcunicomparsi sotto il post. Al momento ildi maglia non è stato ancora ufficializzato, ma probabilmente verrà confermato soltanto sul sito, senza comunicazione sui canali social. Leggi su Calcionews24.com