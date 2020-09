Gazzetta - Sorpresa Milik | il Tottenham ci prova con super-ingaggio | ma solo se andrà a scadenza

(Di domenica 13 settembre 2020) Tra la Juventus e la Roma, spunta anche una pista estera per Arkadiusz. Purtroppo per il Napoli, però, non per questa sessione di mercato, l'ultima utile agli azzurri per monetizzare dalla sua cessione.

ParmaLiveTweet : L'apertura de La Gazzetta dello Sport sul Milan: 'Chiesa, sorpresa del Diavolo' - tuttonapoli : Gazzetta - Sorpresa Milik: Tottenham ci prova con super-ingaggio, ma solo se andrà a scadenza - FiorentinaUno : GAZZETTA, Sorpresa Milan. Rossoneri su Chiesa - zazoomblog : PRIMA PAGINA - Gazzetta e lultima clamorosa idea del Milan: Chiesa sorpresa del Diavolo - #PRIMA #PAGINA #Gazzetta… - milansette : Milan, La Gazzetta dello Sport: 'Chiesa sorpresa del Diavolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Sorpresa

SOS Fanta

Tra la Juventus e la Roma, spunta anche una pista estera per Arkadiusz Milik. Purtroppo per il Napoli, però, non per questa sessione di mercato, l'ultima utile agli azzurri per monetizzare dalla sua c ...: si apre una clamorosa pista di mercato con la Fiorentina La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, infatti, piace al Mi ...