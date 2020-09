Calciomercato Atalanta – Dalbert per la corsia esterna

(Di domenica 13 settembre 2020)– Per i nerazzurri dell’ieri è iniziato il cammino pre-campionato, al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, contro la Pro Sesto gara finita 4-1, in rete Colley, autore di una doppietta, Toloi e Gomez. Come informa la società nerazzurra sul proprio sito ufficiale, i giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali hanno fatto un lavoro specifico, mentre Miranchuk e Pessina hanno seguito un programma personalizzato. Occhi suesterno che piace a Gasperini Gasperini vuole un buon terzino da poter inserire nella rosa e si fa avanti l’ipotesi didell’Inter. Il mister Gasperini vorrebbe un giocatore versatile proprio comevisto che può essere ...

