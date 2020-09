Ballando con le Stelle, Daniele Scardina pronto a tornare: come sta (Di domenica 13 settembre 2020) Combattiva come una leonessa, Milly Carlucci sembra saperne una più del diavolo nel senso in assoluto più positivo del termine. La conduttrice di Ballando con Le Stelle sta affrontando egregiamente una crisi non di poco conto: alcuni personaggi del cast del dancing show erano risultati positivi al virus, proprio ai nastri di partenza della nuova edizione, che andrà in onda il 19 settembre. A fare i conti con l’infausto esito del tampone sono stati Samuel Peron, Rosalinda Celentano e Daniele Scardina. La situazione però, per fortuna, è in continua evoluzione: Peron è attualmente in standby e verrà sostituito, temporaneamente, dalla maestra di danza Tina Hoffman, che guiderà la Celentano. Quest’ultima, infatti, è risultata negativa ... Leggi su dilei (Di domenica 13 settembre 2020) Combattivauna leonessa, Milly Carlucci sembra saperne una più del diavolo nel senso in assoluto più positivo del termine. La conduttrice dicon Lesta affrontando egregiamente una crisi non di poco conto: alcuni personaggi del cast del dancing show erano risultati positivi al virus, proprio ai nastri di partenza della nuova edizione, che andrà in onda il 19 settembre. A fare i conti con l’infausto esito del tampone sono stati Samuel Peron, Rosalinda Celentano e. La situazione però, per fortuna, è in continua evoluzione: Peron è attualmente in standby e verrà sostituito, temporaneamente, dalla maestra di danza Tina Hoffman, che guiderà la Celentano. Quest’ultima, infatti, è risultata negativa ...

