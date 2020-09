Anticipazioni Tempesta d’Amore lunedì 14 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

Lunedì 14– La lite tra Michael e Natascha: Michael non sa se è più deluso del fatto che la sua amata non si fidi più di lei o semplicemente perchè Natascha continua a ribadire la sua posizione circa la possibilità che Michael continui a fare un uso massiccio di psicofarmaci. L'uomo nega fino all'inverosimile ma Natascha non sembra volergli lasciare il margine del dubbio. Per il dottore è chiaro che senza fiducia…