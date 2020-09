Anticipazioni Daydreamer, domenica 13 settembre 2020: Sanem sventa i piani di Aylin (Di domenica 13 settembre 2020) Le Anticipazioni di “Daydreamer-Le ali del sogno” di domenica 13 settembre 2020. In seguito allo scontro con Can, Sanem torna in ufficio e scopre di avere sbagliato la stampa dei cartelloni pubblicitari per la Compass e ora rischia di mettere nei guai i Divit e la Fikri. Deren è furiosa con lei, mentre Can, seppur arrabbiato, cerca immediatamente una soluzione. Il fotografo decide che i suoi collaboratori lavoreranno tutta la notte a casa sua. Melahat parla con Mevkibe. L’estetista è convinta che Sanem stia con Can e che Leyla si sia fidanzata con Emre. La signora Aydin decide di indagare e dopo avere scoperto che le figlie sarebbero rientrate tardi, si presenta a casa di Can, con la scusa di portare del cibo ... Leggi su nonsolo.tv (Di domenica 13 settembre 2020) Ledi “-Le ali del sogno” di13. In seguito allo scontro con Can,torna in ufficio e scopre di avere sbagliato la stampa dei cartelloni pubblicitari per la Compass e ora rischia di mettere nei guai i Divit e la Fikri. Deren è furiosa con lei, mentre Can, seppur arrabbiato, cerca immediatamente una soluzione. Il fotografo decide che i suoi collaboratori lavoreranno tutta la notte a casa sua. Melahat parla con Mevkibe. L’estetista è convinta chestia con Can e che Leyla si sia fidanzata con Emre. La signora Aydin decide di indagare e dopo avere scoperto che le figlie sarebbero rientrate tardi, si presenta a casa di Can, con la scusa di portare del cibo ...

