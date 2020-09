Andrea Camilleri è morto: malattia e causa della morte. Chi era lo scrittore (Di domenica 13 settembre 2020) Andrea Camilleri è morto: malattia e causa della morte. Chi era lo scrittore Andrea Camilleri è morto questa mattina, mercoledì 17 luglio, alle ore 8.20 all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato ormai da un mese, a causa di una problematica crisi respiratoria. Lo scrittore di Porto Empedocle alla fine non ce l’ha fatta a vincere la sua ultima battaglia. A dare comunicazione della sua scomparsa la Asl Roma 1. I funerali saranno riservati, come voleva lo scrittore e la sua famiglia. Si potrà invece recare un ultimo omaggio al creatore del commissario Montalbano, ma sotto questo aspetto ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 13 settembre 2020). Chi era loquesta mattina, mercoledì 17 luglio, alle ore 8.20 all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era ricoverato ormai da un mese, adi una problematica crisi respiratoria. Lodi Porto Empedocle alla fine non ce l’ha fatta a vincere la sua ultima battaglia. A dare comunicazionesua scomparsa la Asl Roma 1. I funerali saranno riservati, come voleva loe la sua famiglia. Si potrà invece recare un ultimo omaggio al creatore del commissario Montalbano, ma sotto questo aspetto ...

