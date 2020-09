Venduto come un pezzo di ricambio di un'arma. Il caso Davide Cervia (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Bugie, omissioni, depistaggi che hanno attraversato trent'anni. E' uno dei grandi misteri d'Italia il caso Davide Cervia, l'ex sottufficiale della Marina Militare esperto in tecnologie di guerra elettronica sparito nel nulla a Velletri il 12 settembre del 1990, strappato alla moglie Marisa e ai suoi due figli Erika e Daniele che allora avevano solo 6 e 4 anni. Un anniversario pesante, accompagnato dall'uscita del libro “Il caso Davide Cervia” (disponibile su Amazon, in formato ebook e cartaceo) che per la prima volta racconta nei particolari tutta la vicenda con una ricostruzione ragionata, attraverso documenti inediti, retroscena e interviste esclusive ai protagonisti. Lo firma il giornalista Valentino Maimone, che ha seguito questa tragica storia dal suo ... Leggi su agi (Di sabato 12 settembre 2020) AGI - Bugie, omissioni, depistaggi che hanno attraversato trent'anni. E' uno dei grandi misteri d'Italia il, l'ex sottufficiale della Marina Militare esperto in tecnologie di guerra elettronica sparito nel nulla a Velletri il 12 settembre del 1990, strappato alla moglie Marisa e ai suoi due figli Erika e Daniele che allora avevano solo 6 e 4 anni. Un anniversario pesante, accompagnato dall'uscita del libro “Il” (disponibile su Amazon, in formato ebook e cartaceo) che per la prima volta racconta nei particolari tutta la vicenda con una ricostruzione ragionata, attraverso documenti inediti, retroscena e interviste esclusive ai protagonisti. Lo firma il giornalista Valentino Maimone, che ha seguito questa tragica storia dal suo ...

L'annuncio di Aldo Spinelli: «Ho venduto il Livorno, Rosettano Navarra è il nuovo presidente»

Così dopo ventuno anni si chiude un'era. Decisiva la riunione a Genova davanti al notaio con tutti i nuovi soci: ceduto il 90% delle quote LIVORNO. «Presidente? No, guardi da oggi non mi chiami più co ...

