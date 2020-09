Tu sì que vales, concorrente contro Rudy Zerbi: "Stai zitto, ma tu chi sei?" (Di sabato 12 settembre 2020) Nel corso della puntata di sabato 12 settembre 2020, la prima della settima edizione, di Tu sì que vales, è andato in scena lo scontro tra Rudy Zerbi e un concorrente. Lucilio Junior Rizzo, giovane pianista autodidatta, si è presentato senza risparmiare auto-elogi sperticati, raccontando di aver composto 300 sonate in pochi mesi, dopo aver iniziato a suonare il pianoforte a dicembre scorso. Tra le perplessità dei presenti, Lucilio si è esibito, non convincendo i giurati, a partire da Zerbi, che gli ha diminuito il tempo a sua disposizione. Tu sì que vales, puntata 12 settembre 2020 in diretta, concorrente contro ... Leggi su blogo (Di sabato 12 settembre 2020) Nel corso della puntata di sabato 12 settembre 2020, la prima della settima edizione, di Tu; que, è andato in scena lo strae un. Lucilio Junior Rizzo, giovane pianista autodidatta, si è presentato senza risparmiare auto-elogi sperticati, raccontando di aver composto 300 sonate in pochi mesi, dopo aver iniziato a suonare il pianoforte a dicembre scorso. Tra le perplessità dei presenti, Lucilio si è esibito, non convincendo i giurati, a partire da, che gli ha diminuito il tempo a sua disposizione. Tu; que, puntata 12 settembre 2020 in diretta,...

acmilan : The pre-season ends with another win. Ready to rock. Let's go, boys! ?? Il pre-campionato finisce con un'altra vitt… - Piu_Europa : “Il taglio non è una riforma. È semplicemente il segno della presa del potere da parte di una casta populista che o… - acmilan : “Proud to be here. I can bring balance to a young squad” Ciprian Tatarusanu’s first Rossonero interview ?? “Orgog… - jkpeachybby : subito dopo il cinema ho avuto un mini concerto in macchina che comprendeva Dynamite, UGH, Jopping, Kick It, God's… - LegendfromBklyn : I wanna taste Patti Labelle’s famous sweet potato pie ?? -