Sono stupefatto Todt fa visita a Schumacher in ospedale e denuncia l' ultima vergogna ai danni del pilota

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 12 settembre 2020) Sullo stato di salute di Michael"non c'è nessuna notizia, salvo il fatto che Michael sta lottando per migliorare ogni giorno la situazione. Dobbiamo accompagnarlo in questa lotta, supportare sua moglie Corinna che è una signora fantastica e che si occupa di lui e dei figli. Dobbiamo aiutarli, rispettando al massimo i loro desideri". Lo dice Jean, presidente Fia e ex dg della Ferrari, in un'intervista al quotidiano La Repubblica. "Ho letto cose incredibili sul suo ricovero e come al solito quelli che sanno non parlano, e quelli che non sanno parlano. Io faccio parte di quelli che fanno", spiega il francese, che con il tedesco ha condiviso tanti successi nel periodo del Cavallino. "che, quando è venuto a Parigi per un controllo in, della ...